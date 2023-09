Vítězka Love Islandu dováděla na kapotě auta: Sexy Denisa předvedla nový hrudník a od fanoušků to schytala

Denisa Valová Foto: archiv D. Valové

Vítězka druhé řady reality show Love Island Denisa Valová si nechala letos na jaře zvětšit prsa. Od té doby se půvabná blondýnka novým hrudníkem ráda chlubí. Do společnosti vyráží v odvážných modelech a provokativními fotkami zásobuje i své fanoušky na sociálních sítích.

Naposledy se kráska, která se ve volném čase věnuje fitness, rozhodla předvést své tělo na kapotě auta. Ve fialových plavkách s hlubokým výstřihem předvedla dekolt, víc než figura ale fanoušky zaujalo její skotačení na autě, za které to schytala.

„Ženy, přestaňte ničit ta auta, focení může probíhat i jinak, než protlačováním karoserie,“ napsal jí jeden z mužů. „Střecha celkem prohnutá,“ stálo v další zprávě. „Ponožky a boty bych sundal a bylo by to za mě lepší,“ napsal blondýnce k sexy fotkám další z fanoušků.

Půvabná vítězka Love Islandu si ale z komentářů hlavu nedělá. Se svým přítelem Kryštofem Novákem se nyní přestěhovala do Brna, kde se bude věnovat studiu zubního lékařství. „Měla jsem teď rok pauzu, ale vracím se v září. Doufám, že když vše vyjde, jak má, tak by to tam mělo dopadnout,“ řekla Super.cz. Valová. ■