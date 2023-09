Novácká rosnička se poprvé od porodu ukázala v plavkách. Maminka dvouměsíčního synka se může chlubit fantastickou postavou

Simona Šimková Foto: Super.cz/Simona Šimková

„Dnes jsem zahodila stud a obavy a šla jsem poprvé od porodu do plavek. Reálně vlastně ani nebyl čas. Půlku léta jsem byla v šestinedělí a poté jsem se ani necítila na to, ukázat se v plavkách. Tak jsem přidala příspěvek s takovou message, že člověk musí mít své tělo rád hlavně za to, co zvládlo, a neřešit, že nevypadá stoprocentně, jak jsem byla zvyklá,“ svěřila se Simona Super.cz.

Krásná moderátorka má tak čas i na sebe, a to díky skvěle fungujícímu tatínkovi. „Asi bych tak nezářila, kdyby tatínek nefungoval tak, jak funguje. Po práci je tu s námi na 100 %, přebaluje, chová, hraje si, chodíme na procházky společně. A já tak zvládám i každý den i něco uvařit nebo upéct – což mě vždycky hrozně bavilo a u toho si odpočinu,“ doplnila Simona Šimková. ■