Lucie Vondráčková střídá jeden odvážný model za druhým. Podprsenku nosit nezačala a takhle to dopadlo

Lucie Vondráčková střídá jeden odvážný model za druhým Super.cz

Když Lucie vyrazila na setkání s kolegy ze seriálu Ulice, oblékla růžové šaty s hlubokým dekoltem. Držel ale dobře, takže se fotografové snímku, kdy by z modelu vykouklo něco jiného, než by mělo, nedočkali. Na tiskové konferenci Divadla Radka Brzobohatého už ale měli žně. Vondráčkové zřejmě ušlo, že materiál světlého overalu je z velmi tenké látky, takže se v něm bez podprsenky viditelně rýsovala její ňadra.

Takové starosti ale Lucie evidentně neřeší. Ostatně má dost práce, protože ji už 14. září v tomto divadle čeká premiéra psychologického thrilleru Hračička, o kterém nám vyprávěla v našem videu. "Honza Fanta hraje psychopata a já slečnu, která si ho pozve do bytu a musí vymyslet, jak se ho zbavit. Je to situace, do které bych se v životě dostat nechtěla. Ale na jevišti si to zažiju, takže si to můžu odškrtnout," svěřila. ■