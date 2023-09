Muzikálová zpěvačka a dvojnásobná maminka si prošla peklem. Náhle jí ochrnuly ruce i nohy

Muzikálová herečka Genny Ciatti si sáhla na samé dno Michaela Feuereislová

„Bohužel dodnes nezjistili, proč se to stalo. Tato diagnóza bývá po autonehodách, těžkých úrazech, to však nebyl můj případ. Vracela jsem se z koncertů a cítila, jak mi těžknou ruce a přišla strašná bolest. Musela jsem okamžitě přestat kojit, zahájit náročnou léčbu a rehabilitace,“ napsala zpěvačka.

Lékaři ji tak připravovali na to, že bude celý rok muset rehabilitovat a trávit několik měsíců v rehabilitačních ústavech. Vyslechla si také to, že pokud do roka rehabilitace nezaberou, následky budou trvalé. „Nejdříve jsem se zhroutila, ale pak jsem se vzpamatovala z prvotního šoku a řekla jim, že neexistuje, že mám doma 2 malé děti, které mě potřebují a v září premiéru muzikálu Srdcový král v Divadle Kalich, že do konce léta musím být fit! Potřebovala jsem si dát nějaký cíl a byla jsem přesvědčená, že to dokážu. Doktoři tomu nevěřili a řekli, že minimálně do konce roku nebudu pracovat,“ doplňuje velká bojovnice Genny Ciatti, která i přes skepsi lékařů dokázala, že to jde.

Už po pěti dnech se postavila na nohy a udělala pár krůčků. Po dvou měsících ji lékaři pustili konečně domů a bude dále dojíždět na rehabilitace. ■