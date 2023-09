Matthew Perry po půl roce na veřejnosti. Takhle teď vypadá Chandler z Přátel

Matthew Perry Profimedia.cz

Herec Matthew Perry (54), jenž nejvíce proslul v legendárních Přátelích, byl po několika měsících vyfocen v ulicích Los Angeles. Seriálový Chandler Bing, který nedávno oslavil 54. narozeniny, vyrazil do obchodů se sportovní módou.

Perry se podle posledních informací stal nejen fandou, ale i aktivním hráčem piklebalu (sportu podobném tenisu), což si zřejmě žádalo nový šatník. Společně se svou asistentkou tak minulý týden hned dvakrát zavítal do obchodního centra The Grove, kde jeho kroky směřovaly pouze do obchodů se sportovním oblečením, jemuž očividně poslední dobou dává přednost.

Rok od vydání nebývale otevřené knižní zpovědi s názvem Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih jako by se její autor Matthew Perry stáhl do ústraní. Po obrovském promu, které předcházelo jejímu vydání, kdy Matthew po letech vypadal opět senzačně, se fanoušci těšili, že se herec znovu vrátí před filmové kamery. To se ovšem zatím nekoná a Matthew dává přednost životu bez světel reflektorů. Nejdůležitější ovšem je, že vypadá spokojeně, a jak se zdá, dokázal se poprat i se svými dřívějšími závislostmi na alkoholu a lécích. ■