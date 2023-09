Seznamte se se sexy blond kočkou, která ve vile lásky pořádně zamotá děním! V Love Islandu přichází první šok

Natálie je novou účastnicí Love Islandu. TV Nova

Reality show Love Island má novou účastnici. Finálová desítka se ve vile lásky na Kanárských ostrovech ještě ani neohřála a moc neseznámila a už mají novou spolubydlící. Zatímco v minulosti bombshells přicházely do vily rozdmýchat vášně později, v třetí řadě reality show nastoupí nová spolubydlící hned v druhém díle.

Kdo je nová bombshell? Zatraceně svůdná a sexy Natálie studuje módní návrhářství, móda je to, co miluje. Dvaadvacetiletá kočka z Brna je silně rodinně založená, a proto by v blízké budoucnosti ráda měla rodinu.

Od svého vysněného muže očekává především věrnost, aby se už ve vztahu nespálila jako v nedávné minulosti. Love Island bere jako příležitost randit s muži, na což v reálném životě nemá moc času.

Podívejte se na krásnou Natálii v naší galerii. Je jasné, že tahle kráska děním ve vile pořádně zamíchá. ■