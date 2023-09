Nesnesitelná nemoc, neovladatelné křeče celého těla. Krutá choroba, kterou trpí jeden z milionu, bere Celine Dion sílu

Celine Dion trpí vzácným onemocněním. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Celine Dion (55) v prosinci oznámila, že trpí vzácným neurologický onemocněním, tzv. Stiff Person Syndromem (SPS), který způsobuje ztuhlost svalů a neschopnost kontrolovat pohyby. Během svého oznámení měla slzy v očích a teď už je jasné proč. Nemoc obrátila kanadské superhvězdě s úchvatným hlasem život naruby a zřejmě prakticky není naděje na to, že by se její stav mohl v dohledné době zlepšit. Podle Claudette je Celine sice silná a dělá všechno pro to, aby se uzdravila, pro lékaře je ale nemoc záhadou a každému, kdo jí trpí, může připadat nesnesitelná.

„Jsou tam křeče - nedají se ovládat,“ řekla Claudette magazínu HELLO! Kanada. „Víte, jak lidé v noci často vyskakují kvůli křečím v noze nebo lýtku? Je to trochu jako tohle, ale ve všech svalech,“ dodala šokující podrobnosti o hrozivé nemoci zpěvačky. Podle Claudette je jen málo toho, co její okolí může udělat pro její podporu a zmírnění bolesti. Jedinou nadějí tak zůstává to, že se výzkumníkům podaří najít vhodný lék. Takové výzkumy ale většinou trvají dlouhé roky. Podle dostupných informací tato nemoc postihuje průměrně jen jednoho člověka z milionu. ■