Máme fotku divoké líbačky Natálie Kočendové a jejího ex v Římě: Tady se rozchod rozhodně nekoná!

Natálie Kočendová a David Vitásek, kteří se dali dohromady ve druhé sérii Love Islandu, ohlásili před měsícem po ročním vztahu rozchod. Krátce na to ale byli přistiženi v rodném městě Vitáska Vyškově při posezení v kavárně.

Natálie pro Super.cz návrat k expartnerovi vyvrátila. "Nejsme spolu. Nevidím důvod, proč bychom se spolu nemohli normálně bavit. Jen to, že jsou lidi zvyklí se po rozchodu hádat do krve, neznamená, že to takhle musí být v každém případě," řekla Super.cz Kočendová.

Nyní to ale vypadá, že celý rozchod je opravdu jen divadlem pro fanoušky. Aktuálně jsou totiž Kočendová a Vitásek spolu v Římě. A že nejde jen o přátelský výlet, svědčí fotografie, na níž se pár vášnivě líbá.

Modelka si naši zprávu s dotazem na jejich vztah sice přečetla, ale dosud nereagovala. ■