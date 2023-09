Vítězku Love Islandu si bude muset její partner pořádně hlídat: Sexy Denisa předvedla nové poprsí v provokativním modelu

Vítězové Love Islandu Kryštof a Denisa Super.cz

Bude to rok od chvíle, kdy Denisa Valová (21) vyhrála společně s Kryštofem Novákem (28) reality show Love Island. S Kryštofem jim vztah stále klape a populární reality show jim změnila život. Společně se stěhují do Brna a půvabná blondýnka před časem podstoupila zvětšení prsou.

Novým hrudníkem se na tiskové konferenci třetí řady populární soutěže pochlubila. Budoucí zubařka dorazila v bílém outfitu s provokativním výstřihem a nutno říct, že si na ni její partner bude teď muset dávat mnohem větší pozor. Pár je stále jako na obláčku a po roce vztahu jsou pořád jako hrdličky.

„Je to krásné zamilované období, neobešlo se to bez mráčku, ale o to je to lepší ve výsledku,“ svěřila se Denisa, že už první hádky proběhly. Kryštof se ale rozhodl udělat velký krok a za svou láskou se odstěhovat z Prahy do moravské metropole. „Řekli jsme si, že se opravdu sestěhujeme, překvapíme asi hodně lidí, ale nebude to v Praze a jdeme do Brna,“ dodal Kryštof.

Půvabná vítězka Love Islandu studuje zubní lékařství a za pár let k ní do ordinace budete moct chodit i vy. „Měla jsem teď rok pauzu, ale vracím se v září, doufám, že když vše vyjde, jak má, tak by to tam mělo dopadnout,“ dodala Denisa Valová. ■