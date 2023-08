V Brně není nuda: Stěhování z Prahy bývalá hvězda zpráv nelituje. Takhle jí to seklo na módní přehlídce

Sandra Pospíšilová stěhování z Prahy do Brna nelituje Super.cz

Do toho má spolupráce na sociální síti a s manželem podnikají. "A k tomu domácnost a děti. Fakt se nenudím. Je to frmol," ujistila nás. "Ještě jsem oficiálně na rodičovské dovolené, ale od září půjde Leonek do školky a Emilka do školy, takže vypouštím obě děti takhle do víru a budu mít i víc času na práci a všechno kolem," upřesnila.

A jak to má s případným návratem na televizní obrazovky? "Přemýšlela jsem o tom, s televizí jsem v kontaktu a uvidíme, jestli se povede něco vymyslet," svěřila po přehlídce brněnských návrhářů v rámci veletrhů Kabo a Styl, kterou moderovala.

"Sama mám jejich módu ráda, zrovna mám na sobě šaty od Miroslava Michaela Knota, který je vždy ochotný mi nějaké půjčit, když v Brně cokoli moderuji. Už zná mé míry a trefí to vždy na první dobrou," byla svým modelem nadšená Sandra, která v našem videu vyprávěla i o tom, jak s dětmi strávila léto. ■