Anna Slováčková slaví 28. narozeniny: Zpěvačka a herečka děkuje životu za další rok a promluvila o lásce

Dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka slaví 28. narozeniny. Foto: se souhlasem A. Slováčkové

„Je to tady, 28. Osudová osmička. Tak co přineseš? Sedmička byla hodně pestrá. Celej ten rok byla jedna divoká řeka, která místy ukolébala ke spánku, aby vzápětí přišly divoký peřeje. Poznala jsem spoustu nových kamarádů a ze spousty známých se stali blízcí. Taky jsem stála tváří v tvář spoustě strachům, překážkám, ale v závěru jsem většinou čelila nejvíc sama sobě,“ uvedla Anna v příspěvku s tím, že začala milovat nový druh sportu, ale také poznala lásku. Tedy pejska, kterého si pořídila.

„Poznala jsem osudově svojí nejčistší lásku, kterou mi ta malá potvůrka bezmezně vrátila a jsem vděčná, že pořád vrací. Stála jsem zase po boku úžasných muzikantů, zpívala z celých plic a projela skoro celou republiku. Navštívila jsem tolik krásných míst v doprovodu milovaných osob a nezapomněla mluvit, hledat a dávat lásku té malé já, jejichž hlásek slibuji, že budu poslouchat víc než dřív. Díky živote za další rok. Osmičko, buď dobrá. Nekonečná. Moje osudová. Miluju. Jako fakt za dva roky třicet? Sakra,“ dodala zpěvačka a herečka s úsměvem.

Anička je nějakou dobu také zadaná, své soukromí si ale střeží a svého partnera světu zatím neukázala. Přesto nám nedávno prozradila, že s ním byla na dovolené v Chorvatsku. "A to jsem udělala chybu. Protože mi došlo, že když to někam řeknu, tak se za měsíc rozejdeme. Vždycky to tím zakřiknu. Zatím ho tedy mám, ale opravdu, když jsem to někde řekla, byl do měsíce zákonitě konec. Nazdar, šlus, kopačky," svěřila se Anička pro Super.cz s úsměvem. ■