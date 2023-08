Simona Krainová poslala haterům kvůli erotické platformě vzkaz: Líbit se jim nebude

Simona Krainová Foto: Se souhlasem S. Krainové

"Ráda bych se vyjádřila ke včerejší bouři na mých sítích ohledně mého nového profilu na platformě OnlyFans. Na řadu mých fotek na Instagramu mě neustále upozorňují, že mi omezí účet, protože jsem příliš odhalená, taková, maková a fotka obsahuje tohle i tamto... Už mě to fakt nebaví," vysvětluje Krainová.

"Několikrát se mi stalo, že mi fotky nezveřejnili nebo nutili k odstranění. Focení patří neodmyslitelně k mojí práci, mám ji ráda a ano, živí mě velmi dobře. Mám řadu krásných fotek od skvělých fotografů, jak z minulosti, tak nové, o které bych se s vámi ráda podělila, ale tady to bohužel nejde. A tak vám je umožním shlédnout pomocí jiné platformy a také vás nechám trochu více nahlédnout do mého soukromí," upřesnila modelka a nakonec poslala svým haterům vztaz.

"Buďme k sobě milí a tolerantní a nechme lidi žít, jak chtějí. Možná by nebylo od věci se trochu pousmát, než hned hledat chyby a soudit. Komu se to líbí, ať si to užije, a zbytek smutných moralistů, ať si dá tmavou čokoládu, zmírňuje stres a nasr..ost," dodala Krainová. ■