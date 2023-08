Je až příliš hubená, když jí trčí kosti. Bella Hadid se po nemoci vrátila k modelingu a lidé jsou zděšení její štíhlostí

Bella Hadid Profimedia.cz

Bella patří k nejúspěšnějším světovým modelkám, mnoho lidí ale až donedávna netušilo, že i během náročné práce musela často navštěvovat lékaře kvůli následkům infekční nemoci. Před časem si tak vzala zdravotní dovolenou a modeling na chvíli vynechala ze svého života. Kdo by ale čekal, že se Bella během odpočinku „spraví“ a nabere nějaké to kilo, ten by se pletl. Naopak, na záběrech z posledního focení to vypadá, že modelka snad ještě zhubla.

Toho si všimli i fanoušci, kterých má kráska na Instagramu téměř 60 milionů. Mnoho jich Bellu opěvuje, spousta z nich ale klade důraz na kosti, které se jí rýsují pod přiléhavými šaty. „Prosím, najez se a buď zdravá,“ napsal jeden z nich a dalších pět tisíc lidí s ním svým lajkem souhlasí. „To jsou její kyčelní kosti, co se jí obtisklo do šatů?“ reaguje jiný. „Je až příliš hubená, když jí trčí kosti,“ dodává třetí. Sama Bella na videu z focení vypadá šťastně, ani předtím na modelce ovšem nikdo nepoznal, že se i v časech největšího pracovního zápřahu v soukromí prala s nemocí. Tak snad je jí nedávno zveřejněná zpráva o tom, že už je zdravá, skutečně pravdivá. ■