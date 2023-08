Co jí na to řekne manžel? Vnadná Lucie Šlégrová tráví spoustu času s mužem, do kterého byla bláznivě zamilovaná

Lucie Šlégrová Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Krásná modelka Lucie Šlégrová (41) se stále může pyšnit tím, že je majitelka největšího poprsí mezi misskami. Muži, kteří po ní obdivně pokukují, mají ale smůlu. Je šťastně vdaná za legendárního hokejistu Jiřího Šlégra (52). Lucka má nyní diář naplněný k prasknutí.



„Nastoupila jsem do rádia, kde jsme opravdu denně od osmi do půl třetí. Školku pro děti teď nemám, takže je to složitější. Ale obrovsky děkuji mojí mamince a mému manželovi, protože bez nich bych si nemohla dovolit do práce nastoupit. U moře jsme byli ještě před velkými prázdninami,“ řekla Lucie Super.cz.