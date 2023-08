Xindl X je romantik. Mrkněte, jak vyznal ke 12. výročí lásku své ženě Monice

Xindl X se svou ženou Foto: archiv O. Ládka

Zpěvák Xindl X před časem ohromil fanynky tím, že zhubl 20 kilo. Největší úznání ale tehdy dostal od své ženy Moniky. „Manželka viděla na Super.cz fotku Davida Guetty v plavkách a řekla, že chce, abych v padesáti vypadal taky takhle,“ svěřil se nám tehdy.



Manželství známého zpěváka jen kvete a spokojení manželé slaví 12 let od doby, co se dali dohromady. Svatbu měli o rok později. Zpěvák proto na internetu vyznal své ženě lásku a to pomocí hitu od Michala Tučného. „Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap,“ napsal zpěvák vlastním jménem Ondřej Ládek.