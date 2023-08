Zpěvačka ze známé dívčí kapely je vdanou paní! Na pohádkové svatbě vystřídala hned troje božské šaty

Leigh-Anne Pinnock (vlevo) s kolegyněmi z kapely Little Mix Jade Thirlwall a Perrie Edwards Profimedia.cz

Jako první z trojice zpěvaček známé britské dívčí skupiny Little Mix vstoupila do svazku manželského jednatřicetiletá Leigh-Anne Pinnock. Svůj velký den si užila již v červnu, ale nyní konečně fanoušky nechala nahlédnout do svého svatebního alba...