Teď mají vily, jachty, luxusní róby: V dětství ale těchto 6 hvězd poznalo, co je chudoba

Jennifer Lopez, Jim Carrey, Leonardo DiCaprio nebo třeba mediální magnátka Oprah Winfrey v dětství zažili chudobu Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Vídáme je na galavečerech, kde se prochází po červeném koberci oblečeni z dílen těch nejlepších návrhářů, v róbách za statisíce. Ne všichni slavní ale měli odjakživa na růžích ustláno, mnozí museli tvrdě pracovat, aby se z nuzných podmínek dostali až na vrchol. Jennifer Lopez ( (54)53), Jim Carrey (53) (61), Leonardo DiCaprio ( (48)48) nebo třeba mediální magnátka Oprah Winfrey (69) v dětství zažili chudobu, a luxusu si tak začali užívat až poté, co se stali slavnými.

Leonardo DiCaprio (48) vyrůstal v chudých a nebezpečných čtvrtích Hollywoodu

Jeden z nejobsazovanějších herců Leonardo DiCaprio ( (48)48) to v dětství rozhodně neměl jednoduché, jeho rodiče se rozvedli, když mu byly pouhé čtyři roky, a on vyrůstal se svou matkou Irmelin v chudých podmínkách. Bydleli v problematických čtvrtích Hollywoodu, které byly známy kriminalitou a násilím. I přes finanční problémy matka podporovala jeho zájem o herectví již od malička a to se rozhodně vyplatilo.

Jeho první velká šance přišla v roce 1990, když získal malou roli v televizním seriálu. Postupně přicházely větší a významnější a průlom v jeho kariéře nastal v roce 1997 s rolí Jacka Dawsona ve filmu Titanic. Dnes se Leonardo může pyšnit řadou ocenění včetně Zlatého glóbu a Oscara a také třeba luxusní jachtou.

Oprah Winfrey se narodila nezletilé matce a první roky života ji vychovávala babička

Oprah Winfrey (69) se narodila 29. ledna 1954 v městě Kosciusko ve státě Mississippi. Její matka Vernita Lee byla tehdy ještě nezletilá a otec se k malé Oprah nepřihlásil. Své první roky života strávila s babičkou na venkově v Mississippi, kde žila v chudých podmínkách. V šesti letech se přestěhovala do Milwaukee ve státě Wisconsin, aby žila se svou matkou.

Životní podmínky se ale nezlepšily a rodina se stěhovala z jednoho místa na druhé. Oprah zažívala obtížné období v dětství, včetně opravdové chudoby, nedostatku financí a nejistoty z toho, co bude dál. Už na škole ale vynikala v recitaci, moderovala školní akce, a jakmile se mohla postavit na vlastní nohy, dokázala se velmi rychle vyšvihnout až na vrchol mediálního průmyslu a stát se multimilionářkou.

Jim Carrey (61) byl nejmladší ze čtyř dětí, rodině často chyběly peníze

Jim Carrey se narodil v kanadském městě Newmarket v Ontariu jako nejmladší ze čtyř dětí. Jeho otec byl hudebník a matka pracovala jako pokladní. Jeho rodina často čelila finančním obtížím. Jimův otec mnohdy ztrácel angažmá, a rodina tak zažívala nedostatek financí. Právě tato zkušenost motivovala Jima k tomu stát se úspěšným, a zajistit tak blahobyt celé rodině. Odmala vystupoval ve školních divadelních představeních a navštěvoval různé komediální kluby. Jeho smysl pro humor a vtip mu pomáhal překonávat tíživé situace, kterým čelil doma i ve škole.

Jim Carrey pracoval jako komik na různých místech, včetně stand-upových klubů. Průlom přišel v 90. letech, když se stal populárním televizním hercem v komediálním pořadu In Living Color a bleskově se přesunul na filmové plátno a získal popularitu výraznými rolemi v komediích, jako například Ace Ventura: Zvířecí detektiv nebo Maska atd. Jim Carrey se stal jedním z nejuznávanějších a nejlépe placených komiků své generace.

Jennifer Lopez (54) pochází z nevalně proslulého Bronxu

Jennifer Lopez se narodila v newyorském Bronxu v Castle Hill, ve čtvrti notoricky známé kriminalitou a chudobou. Její rodiče pocházeli z Portorika, matka pracovala jako učitelka zpěvu a otec v pojišťovně, přesto měli co dělat, aby uživili Jennifer a její dvě starší sestry. Během dětství Jennifer často navštěvovala místní katolickou školu, kde se projevil její talent a vášeň pro tanec a zpěv. I přes finanční omezení ji v její vášni rodiče podporovali, a tak mohla navštěvovat hodiny tance a účinkovat v místních divadelních produkcích. Po střední škole se přestěhovala do Manhattanu pracovat jako tanečnice, objevovala se ve videoklipech, v televizních show a snažila se prosadit jako herečka.

Její průlom přišel v roce 1997, kdy získala hlavní roli ve filmu Selena, kde ztvárnila zesnulou zpěvačku Selenu Quintanillu-Pérez. Od té doby stoupala strmě vzhůru a spolu s ní také její vysoký životní standard. Nyní bydlí v domě za 60 milionů dolarů. Na svůj původ však nezapomíná, pořád se prý cítí jako Jenny ze sídliště, jak zpívá v písni Jenny from the Block.

J. K. Rowling žila s dětmi ze sociálních dávek

J. K. Rowling (57), autorka slavné knižní série o Harrym Potterovi, si prošla obtížnými časy jako matka samoživitelka žijící ze sociálních dávek. Dětem vyprávěla před spaním příběhy o Harrym Potterovi a později je sepsala. Její knihy se rázem staly fenoménem a ona jednou z nejbohatších žen ve Velké Británii.

Eminem (50) se v dětství stěhoval s matkou z místa na místo a často neměli ani na jídlo

Eminem, americký rapper vlastním jménem Marshall Mathers, vyrůstal ve městě Detroit v Michiganu. Měl těžké dětství, žil v chudých poměrech a často se stěhoval s matkou z místa na místo a mnohdy s dalšími sourozenci neměli ani na jídlo. Jeho texty a hudba odrážejí právě jeho zkušenosti s chudobou a drsným obdobím. Nyní se Eminem řadí mezi nejbohatší rappery světa, jeho bohatství je odhadnuto na 250 milionů dolarů. ■