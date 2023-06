Marek Ztracený opět dojal své fanoušky. Zpěvák se pochlubil tatínkem, který ho naučil první akordy

Marek Ztracený s tatínkem Foto: se souhlasem M.Ztraceného

„Ukázat pyšnému tátovi, který tě naučil první akordy na kytaru pódium v Edenu, kde máš zrovna tři vyprodané koncerty… k nezaplacení,“ napsal Marek k fotkám, které dojaly fanoušky.

Právě tatínek se postaral o první hudební vystupování dnes již legendárního zpěváka. „Rád vzpomínám, jak jsme spolu hráli Slepičku kropenatou a Nedvědy v hospodě na Rudě, když mi bylo asi 7 let. To byla škola! A zdravím maminku, která nám to trpěla.“

Marek Ztracený si sice po třech našlapaných koncertech dává hudební pauzu, čekání fanouškům zkrátí ale jeho nové album Originál, které vyšlo v minulých dnech. Jako první si ho mohli zakoupit návštěvníci koncertů v Edenu, už je ale k dostání jak ve fyzické podobě v obchodech, tak i v té digitální. ■