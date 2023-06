Velký svatební den Aleny Šeredové zakončila divoká párty pro stovku hostů: Modelka se stihla šestkrát převléknout!

Alena Šeredová si v sobotu vzala Alessandra Nasiho na Sicílii. Profimedia.cz

Zatímco obřad v městečku Noto proběhl komorně na radnici, odkud novomanželé odjeli starým fiátkem s otevřenou střechou, v resortu už na ně čekali gratulanti. Odpoledne se Alena převlékla z bílých svatebních šatů do ležerného lněného kostýmku také v bílé barvě. Mezi hosty pak už ale přišla v romantických květinových šatech, v nichž se loučila s uplynulým dnem při západu slunce.

O půlnoci se krájel dort, to se Alena opět převlékla, pro změnu do bílostříbrné róby s hlubokým dekoltem. A na noční párty už ji v tu chvíli čekal další outfit. Šťastná nevěsta na večerní veselí oblékla model skládající se z crop topu a sukně ala pštros. Komplet byl také bílý, tak snad stejný do rána během bujarého večírku plného tance vydržel.

Když budeme počítat i ranní model doplněný župánkem, během svého svatebního dne a noci se tak Alena stihla převléknout šestkrát. Několikrát změnila i účes, o který se jí postaral známý český kadeřník a Alenin kamarád Martin Tyl. Ten zároveň na svém Instagramu sdílel řadu momentů nejen z příprav na obřad, ale rovněž z následné divoké party. ■