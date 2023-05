Za 6 týdnů přijde její miminko na svět: Denisa Pfauserová přibrala 12 kilo a prozradila podrobnosti plánovaného porodu

Denisa Pfauserová má termín porodu za 6 týdnů.

Ještě jako těhotná byla pořádně rozlítaná, a to nejen v přeneseném slova smyslu. "Spočítala jsem, že malá se mnou v bříšku procestovala šest zemí. Ale od 28. týdne už těhotné do letadla nepouštějí, takže mám vynucený klid. A konečně jsem začala řešit výbavičku. Termín mám za šest týdnů," řekla Super.cz herečka Denisa Pfauserová (34).

V těhotenství zatím přibrala dvanáct kilo. "Měla jsem štěstí, že všechno probíhalo bez problémů, neměla jsem ani žádné zvláštní chutě. Cítím se dobře a dobře mi bylo i na cestách. Říkala jsem si, že nevím, jaké budu mít miminko, tak jsem chtěla načerpat energii z cestování do zásoby, kdyby to potom s malou třeba nešlo," vysvětlovala Denisa.

Tu jsme potkali na vernisáži kreseb historických automobilů v kavárně v obchodním centru Stromovka, kterou má jen pár kroků domu, kde žije. Porodnici si ale podle vzdálenosti nevybírala. "Chci rodit v Rakovníku, protože tam kladou důraz na přirozené porody. Nejsem taková hrdinka, abych chtěla rodit doma, ale zároveň si přeji co nejmenší zásah a vedení, aby se miminko dostalo ven tak, jak to bude mít samo načasované," svěřila.

"Hodně jsem o tom četla, třeba to, že hned, jak se objeví venku hlavička, tak lékaři tahají miminko ven. Přitom by se samo natočilo tak, aby šla snadno i ramínka. Nechci žádnou anestezii, porod si chci prožít. Vím, že to bude bolet, ale těším se na to," uzavřela. ■