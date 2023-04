Pfauserová šikovně maskuje těhotenství. Chce hrát až do porodu a už ví, kdo bude seriálový taťka

Denisa Pfauserová skrývá v seriálu ZOO těhotenské bříško. FTV Prima

„Ve scénáři jsme pochopitelně dál než tam, co diváci vidí teď na obrazovce. Takže moje rostoucí bříško se musí šikovně schovávat. Dost v tom pomáhají kostymérky volným oblečením. V ruce nosím kabát, tašku, nebo sedím za stolem,“ prozradila herečka.

Denisa by malou princeznu měla přivítat na světě v červnu. Natáčení se tak ještě nevzdává a těhotenství bude zakomponované do děje. „Říkala jsem si, že možných tatínků je hned několik. Dokonce jsem se ptala i Marka Němce, zda jeho Charlie s tím nemá něco společného. Rázně to utnul a říkal, že určitě ne. Dost se vykrucoval,“ směje se seriálová Marika a říká, že s ním by to bylo moc fajn.

„Pak už zbývají jen dvě možnosti a s tím, jak to scenáristé vymysleli, jsem spokojená. No, popravdě... Oba jsou naprosto v pořádku.“ To, zda v seriálu bude otcem miminka Tomáš Klus, nebo Jan Kopečný, ale Denisa samozřejmě neprozradí.

Natáčení má herečka naplánované až do porodu. „Končit bych měla čtrnáct dní před porodem. Raději jsem na produkci říkala, ať další plány nedělají. Že já tu jeden velký závazek mám a vše je jen na něm. Vrátit bych se chtěla po šestinedělí, ale co bude, to uvidíme. Plány můžu mít jakékoliv,“ ví moc dobře. S hlídáním jí prý pomůže maminka.

„Mám nějakých pět natáčecích dnů do měsíce, a pokud všechno bude v pořádku, tak se to dá zvládnout úplně krásně,“ míní. Jak bude její postava pokračovat dál, zatím nemá ani tušení, ale pokud bude hrát před kamerou s miminkem, nemá problém mít u sebe to svoje. „Dovedu si představit, že bych hrála s ním, ještě uvidíme,“ uzavřela. ■