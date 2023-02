Hana Vágnerová se bude vdávat! S partnerem váhali mezi svatbou v Česku a v zahraničí. Jak to dopadlo?

Hanka Vágnerová se bude vdávat Super.cz

Už je to víc než rok, co se jim narodila dvojčátka. A budou se konečně brát. Modelka Hana Vágnerová a motocyklový závodník Karel Abrahám se na nějaký čas zdrželi v Česku, kde se Hanka nejprve v Brně zúčastnila Jubilejního plesu, kam ji doprovázela sestra. Karel ji dorazil podpořit aspoň na přehlídku, kde po dlouhé době předváděla.

"Bohužel jsem ples nestihl, akce nám málokdy vyjdou, abychom se sešli. Jsem rád, že jsem měl čas aspoň teď. Hance to moc slušelo a jsem na ni strašně pyšný," svěřil. "Byla to moje první velká přehlídka po narození dětí. Ještě vyžadují velkou péči, ale ráda bych si na molo odskočila častěji," dodala hanka, která na Gala veletrhů Styl a Kabo předváděla model Miroslava Michala Knota, který už vynesla právě na Jubilejním plese, a sexy modely návrhářky Ivety Řádkové.

Pár stále pendluje mezi Brnem a Monakem, kde většinu roku žijí. Karel se stále věnuje motorkám, i když ne jako závodník, komentuje také závody Moto GP pro televizi Nova. "Už nezávodím a přiznám se, že se mi do toho ani nechce, rozhodně na to nejsem připravený. Ale jinak jezdím na motorce dost," upřesnil.

Karel před třemi měsíci požádal Hanku konečně o ruku. Zajímalo nás tedy, jak to bude se svatbou. "Svatba je rozhodně v plánu a vypadá to, že by to mohlo klapnout už v letošním roce," prozradil Karel. Nevěsty jsme se pak zeptali, zda už se rozhodli, kde by obřad měl proběhhnout, zda v Monaku anebo v Česku. "Nakonec jsme se rozhodli pro Českou republiku a v blízké době oznámíme místo i termín," řekla nám Hanka. ■