Kojící Muzikářová opět poutala pozornost svým obřím hrudníkem: Před měsícem začala hubnout a už má dole tři kila

Markéta Muzikářová Super.cz

„Mám po dlouhé době volný večer, tak jsem si řekla, že se půjdu vyžít. Vedle je dětský koncert, tam jsem dala děti a já se jdu podívat na Jankovo představení. Chystala jsem asi tři minuty, jsou to šaty, ve kterých s Inflagranti vystupuji,“ prozradila Super.cz Muzikářová, která před půl rokem přivedla na svět nejmladšího syna Maxe.

Do práce a koncertování už naplno naskočila a vše zvládá i díky podpoře v rodině. „Pořád kojím, chtěla jsem začít dělat příkrmy a zatím to Maxík plive a nechce, bude mu šest měsíců, musím odsávat, mrazíme, ale už jsem to zažila s předešlými dětmi, jde to, ale chce to toleranci, ze všech stran, manžel pomáhá a máme i chůvu, ale jde to, všecko jde,“ svěřila se hudebnice, která po kritice zvenčí začala před měsícem hubnout.

Díky pohybu a upravené stravě už vidí první výsledky. „Mám tři kila dole, mám výzvu, že chci pět kilo, píší mi ženy, že taky hubnou a spoustu se jich připojilo. Začala jsem před Vánocemi, tím pádem to pak dám zpátky, je to pořád boj,“ dodala Muzikářová. ■