Herečka Eva Burešová (30)zářila na Českém slavíkovi v šatech, ve kterých, jak sama přiznala, nemohla skoro dýchat. Šaty jí navrhla Zuzana Lešák Černá.

„Nemluvila jsem do ničeho. Před měsícem mi přišel návrh, já se do nich hned zamilovala. Jen se v tom nedá dýchat. To k tomu ale patří. My holky občas musíme trpět, abychom byly hezký,“ prozradila Super.cz Burešová.

Do spolupráce s návrhářkou šla podruhé. Poprvé to bylo na premiéře muzikálu Bodyguard. Tenkrát se dočkala hejtů, že vypadá jak z vykřičeného domu.

„Pár hejtů, komentářů bylo, není to pro mě směrodatné. Jsem ráda, že můžu spolupracovat s návrhářkou. která má za sebou hodně šatů pro velká jména. Jestli můžu nosit její šaty, je to pro mě velká radost, diskuze mě nezajímají,“ vysvětluje herečka a zpěvačka, která se během večera i převlékla do odvážného kostýmu od stejné návrhářky.

Na Slavících totiž vystoupila se svojí zbrusu novou písní a měla obrovský úspěch. V rozepnutém saku a zelené podprsence byla zatraceně sexy.