Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo (46) vynesl na udílení cen Český slavík jeden z nejvýraznějších outfitů. Na červeném koberci se předvedl v modrém kostýmku bez rukávů, který doplnil stříbrnou kabelkou i stříbrnou obuví.

„Vlastně jsem nejzahalenější během poslední doby, protože jsem chtěl vyjít vstříc fanouškům, kterým se moje odhalené outfity nelíbí, ale zase aby to nebylo příliš konzervativní,“ řekl Super.cz Richard Krajčo, který získal dvě bronzová ocenění, jedno v kategorii zpěváků a druhé s kapelou Kryštof.

Avšak v diskuzích se neřešily žádné hudební úspěchy, ale právě Richardův extravagantní outfit. Některé reakce byly tak ostré, že se k tomuto tématu připojil i hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý (40).

„Tohle jsem nikdy neudělal a nikoho se v diskuzi pod příspěvkem na Instagramu nezastal, protože mi to připadá spíš zbytečné než užitečné. Ale na tuhle diskuzi mě upozornila má žena a já se opravdu už nestačím divit. Vede mě to k domněnce, že někteří z vás, kdo máte potřebu kritizovat, ba co víc, i urážet, jste nešťastní lidé, kteří mají problém sami se sebou a skutečnost, že si dovolíte z pohodlí domácího gauče vznést kritiku na někoho veřejně známého vám dává pocit vlastní důležitosti, přitom říct to dotyčnému přímo do očí byste nedokázali,“ uvedl Ondřej s tím, že v uměleckém světě dle jeho slov nemusí existovat žádné bariéry nebo stereotypy.

„O to víc právě svět pop music. Je to svět, kde se mísí žánry jeden přes druhý, experimentuje se s nástroji i zvuky, extravagancí stylů, a to samé se v tomto světě odráží i v módě, která je jeho nezbytnou součástí. Mohl bych tu vyjmenovat stovky vysoce respektovaných umělců už z minulého století, kteří tuto ryzí filozofii dokonale reprezentovali, snad postačí jeden za všechny, David Bowie,“ napsal Gregor Brzobohatý rozsáhle se slovy, že se kritikům tahle filozofie nemusí zamlouvat, ale měli by se pokusit ji respektovat.