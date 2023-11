Smáli jsme se, že vzhledem k doplňkům očekával Richard stříbro. „To mi nedošlo, ale myslím, že bronz je úplně cajk. Jsem rád, dopadlo to jako loni a jsem za to vděčný,“ svěřil Richard, který získal třetí místo jako sólový zpěvák i pro svoji kapelu Kryštof. A jak si vysvětluje, že do ankety popularity mu fanoušci hlasy poslali, zatímco v taneční soutěži, kam také diváci posílají hlasy, vypadl mezi prvními? „Na Slavících je hlasování průhlednější a fanoušci z toho mají i ten pocit, zatímco na StarDance jsou trochu zmatení z toho, jak to funguje, a často to může jejich hlasování ovlivnit,“ míní Richard.