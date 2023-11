Později reagoval také na vzkaz, který Honza Bendig vymazal. „Je to můj názor k módě. Známe se dlouho a moc dobře. Mnohokrát jste s Lukášem byli moji hosté u mě na tržnici, které já říkám Hvězdárna. Ty zpíváš. O tvém zpěvu nemluvím, protože zpíváš krásně. Módu dělám já, více než 20 let. A raději nemluv o módě. Debbie Brown není módní návrhářka, je oportunista se šicím strojem. Dělá z vás šaška. Já v mé tržnici oblékám zákazníky, kteří mi platí. Nepůjčuji a nedělám věci za reklamu. Klidně si za mnou skoč, pokud budeš chtít, a nebude to trvat 6 měsíců, jak údajně trval tvůj outfit. Za 6 měsíců dělám celou kolekci. Víš, kde bydlím,“ podotkl známý módní návrhář, do kterého se pustili další diskutující se slovy, že je příliš kritický.

„Já si můžu psát, co chci, a vy také. Jde o veřejné téma. Když veřejně nosíš stříbrnou cirkusovou maškarádu, tak musíš akceptovat, že budou lidé veřejně psát svůj názor. To je princip sociálních sítí. Je to veřejné. A ví moc dobře, proč to smazal. Jak říkám, známe se moc dobře. Říkám věci, jak jsou. Byl to hrozný a trapný outfit. To je vše. Nikoho to nezabije. Honzu živí zpěv, ne móda. A měl by si vzít stylistu, který by mu radil s oblečením,“ dodal Osmany Laffita.