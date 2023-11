Moderátoři Českého slavíka si i letos rýpli do několika známých osobností. Šlo o mediálního magnáta Jaromíra Soukupa (54) nebo jeho bývalou partnerku Agátu Hanychovou (38).

„Je tady pan Jaromír Soukup. Je hezké, že celý večer můžeme začít velkou událostí. My bychom ho chtěli pochválit, že přišel. Je to velké gesto, zakopáváme tu válečnou sekeru. On to za nás dotvořil. Je to večer smíru. Navíc si představte, že prodáte půlku vlastní televize, abyste si mohli koupit dvě vstupenky do sálu. To je krásné,“ řekli moderátoři, kterým se smál nejen celý sál, ale také Soukup.

Háma a Sokol si později rýpli do konce vztahu s Agátou Hanychovou, ale také samotné maminky tří dětí. „Rok 2040. Kategorie Objev roku se přejmenovává na Objev roku Agáty Hanychové, vítězí její třiaosmdesátý partner, otec jejího jubilejního, stého potomka,“ prohlásili moderátoři, kteří predikují, jak by mohl jednou ročník Českého slavíka vypadat.

Sám Jaromír Soukup vzal narážky na svou osobu sportovně.

„Mně to nějak zvlášť nevadí. Je to zvláštní typ humoru, který oni mají. Neurazilo mě to, jsem v pohodě. Je to taková show a ten humor k tomu patří. Já samozřejmě tušil, že něco bude. Akorát, víte co? Když umím rány rozdávat, tak je musím umět taky přijímat. Tak uvidíme,“ svěřil se Super.cz po přenosu.

Přesto se později během svého pořadu VIP svět na TV Barrandov svěřil, že se ho určitým způsobem dotkly narážky na Agátu.