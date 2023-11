Na to, že o reklamním breaku opustí sál i mediální magnát, když se probíral prodej poloviny jeho televize anebo právě rozchod s Agátou, sázeli mnozí. On ale nálož vydržel a po přenosu poskytl rozhovor Super.cz. „Mně to nějak zvlášť nevadí. Je to zvláštní typ humoru, který oni mají. Neurazilo mě to, jsem v pohodě. Je to takováhle show, a ten humor k tomu patří. Já samozřejmě tušil, že něco bude,“ tvrdil.