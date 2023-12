Masakr na pražské filozofické fakultě šokoval i známé osobnosti. Student v budově na náměstí Jana Palacha zastřelil nejméně patnáct lidí a další desítky zranil.

„Čas se zastavil, nejsem schopen slov, jenom brečím, svět se změnil… Nikdy by mě nenapadlo, že se taková tragédie může stát v srdci Evropy, v mé zemi, v mém městě. Hlubokou soustrast všem pozůstalým,“ napsal na Instagramu Háma.

„Upřímnou, hlubokou soustrast všem pozůstalým toho strašného činu. Hodně psychické síly všem, kteří tuhle hrůzu zažili v bezprostřední blízkosti, a hodně energie všem složkám IZS a nám všem co nejméně strachu a úzkosti z tohoto hrůzného činu. Modlím se, aby se nikdy nic takového nestalo,“ napsala Absolonová.

Profily celebrit na Instagramu se zahalily do černé barvy.

Přidala se i Vendula Pizingerová. „Je to velice smutné, myslím na rodiny všech, co tam dnes přišli o život, zbytečně,“ smutnila. Lucie Bílá svůj profil na Instagramu zahalila do černé barvy. „Je mi to tolik líto. Myslím teď na rodiny a přátele těch, kteří nás dnes opustili, objímám všechny, které dnes zasáhla tragédie, která se už nikomu z nás nevymaže z paměti… je mi to tolik líto,“ neskrývala smutek zpěvačka. Do černé barvy své profily zbarvily také herečky Sandra Nováková nebo zpěvačka Marta Jandová.

Foto: ČTK/Profimedia Student střílel v budově filozofické fakulty.

„Není co říct, není co dodat. Je to bolest a smutek. Upřímnou soustrast, sílu a uzdravení těm, co přežili. Je mi to strašně líto,“ napsala herečka Alice Bendová. Šok neskrývala ani zpěvačka Kamila Nývltová.

„To, co se dnes stalo v Praze, je naprosto šílené. Je mi to tak strašně moc líto. Vyjadřuji upřímnou soustrast všem rodinám a příbuzným! Tohle by se nemělo dít. Trhá mi to srdce!!!“ napsala.