„Tak ještě že jsem streamerka a do školy nemusím,“ napsala na Instagramu mladá dívka. K textu navíc přidala smajlík. Streamerka, která má více než 70 tisíc sledujících, a tedy velký dosah, záhy svůj příspěvek smazala.

Ihned se stala terčem zasloužené kritiky a lidé její naprosto nevhodný příspěvek sdíleli mimo jiné na sociální síti X. Poté, co vitrollka zjistila, že tímto způsobem popularitu rozhodně nezíská, zveřejnila omluvu.

View this post on Instagram

„Ano, story jsem ze svého uvážení smazala. Moc se všem omlouvám, velmi unáhleně jsem zareagovala na situaci. Bohužel mi vůbec nedošlo, jak moc to nebylo namístě a jak moc hloupě to vyznělo. Rozhodně jsem to takhle nemyslela a mohu být maximálně zklamaná, že jsem něco takového vypustila,“ omlouvala se influencerka na Instagramu.