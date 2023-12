„S postavou Rickyho mám společné rysy a zájmy, jako například vztah ke sportu a pohybu, snahu vycházet s lidmi a být na ně příjemně naladěný. Na druhé straně, vztah k pohybu je možná zároveň i věc, která nás odlišuje. Pro Rickyho je to naprostá priorita, kvůli níž dokonce obětoval i vztah. To je na mě jako na Adama už příliš.“

Herectví je pro něj vlastně takovou výzvou: „Na herectví mě nejvíc baví to, že je to něco, v čem se dá stále zlepšovat, je to pro mě jakási bezedná studna. Ať to klidně zní jako klišé, ale vždy mě nějakým zvláštním způsobem bavilo sám sebe znejišťovat, stavět se do situací, v nichž nejsem doma, a snažit se v nich dostat do pohodlí,“ hodnotí Adam Bardy svou nejnovější profesi.