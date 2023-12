Herečka Anna Kulovaná je televizním divákům dobře známá ze seriálů Dobrá čtvrť nebo Ordinace v růžové zahradě. Dvojnásobná maminka si po celý život udržuje dokonale štíhlou figuru. Svou postavou se nyní pochlubila, a to rovnou nahá.

Postavu má herečka štíhlou nejen díky pohybu, ale i stravování.„Není to úplně záměrně, některé věci jím, některé nejím,“ řekla Super.cz herečka, pro kterou je základ hlavně zdraví. Kulovaná se poslední roky objevuje zejména na jevišti, a ani tam není tak odvážná, jako byla během neděle. Při procházce zasněženou krajinou odhodila své svršky a rozhodla se nahá skočit do ledové řeky. „Koulovačka v potoce. Tak to jsem zažila poprvé. Miluju ledárny,“ svěřila se herečka, která nechala celou akci zdokumentovat.