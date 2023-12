Linda ale seděla u obrazovek, a tak její reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Miluju StarDance. ‚Znám divočinu. Byl jsem ženatej.‘ Překlad: Když se skoro každý den vracel domů vožralej, byla to divočina,“ opáčila zpěvačka na svém Facebooku.

V dalších komentářích se k tématu vyjádřila dál. Je to prý vůbec poprvé po letech, co na toto téma ostře reaguje. „Realita po 12 letech. Mám s ním krásný a chytrý děti. Ale po 12 letech jsem nevydržela u balení dárků,“ vysvětila, proč vše najednou píše. „Někdy by si měl dát klídek s kecama,“ dodala nakonec.