V pohádce Klíč svatého Petra se muzikant Filip zamiluje do princezny v podání Sáry Korbelové. „Se Sárou jsme o sobě věděli, ale do natáčení jsme se neznali. Je fajn a navíc hezká holka,“ řekl Super.cz herec, kterého diváci zatím mohli vidět hlavně v kriminálkách. V příběhu jde o krádež klíče svatého Petra a dobrodružství, která jsou spojena s jeho hledáním. Plusem pohádky je jistě výprava a natáčení v prostředí Zvíkova, na zámku Sychrov a ve Slavonicích. Kritici hovoří o tom, že letošní pohádka lehce opisuje z již natočených dílek, nejvíce prý připomíná Anděla Páně. A jak štědrovečerní pohádku hodnotí ti nejdůležitější, tedy diváci? Na facebookových stránkách České televize se projevuje spíše čisté nadšení, najde se jen velmi málo negativních komentářů.

Jak už bylo řečeno, výtek na stránkách televize mnoho nebylo, ale našly se. „Krásná pohádka… Ale ty křížence hradů a zámků moc nechápu… Zvíkov krásný, Žleby krásné… Sychrov jedinečný, není třeba je do záběrů křížit.. Ale jinak… Super… milá, s myšlenkou…,“ podotýká jeden. „Nedalo se na to koukat. Divný příběh, ošklivá princezna, steampunk vodník, podivné obsazení i dalších postav,“ stěžuje si jiný. Na stránkách Česko-Slovenské filmové databáze pak dostala pohádka zatím pouhých 55 procent a lidé příliš kladně dílo nehodnotí.

„Klasický pohádkový Štědrý večer s klasickou pohádkou Karla Janáka. Neurazí, ale nenadchne. V tomto případě hlavně proto, že herci tu tak nějak jsou. Nijak výrazně nevyčnívají. Teda až na Lukáše Příkazkého, který jak kdyby na natáčení dorazil čerstvě z Woodstocku, a Davida Novotného, který naopak svým zjevením, ale i chováním, předvádí klasického fanouška fotbalové Sparty z tvrdého jádra. Přitom je hrozná škoda, že herci nemají vtipnější a zábavnější dialogy. Udělalo by to hodně. Po technické stránce se totiž pohádce nedá nic vytknout. Docela hezky se na ni koukalo, ale stejně ve výsledku zapadne,“ myslí si jeden. „Karel Janák to pomalu dotáhl k titulu ,popravčí českých štědrovečerních pohádek‘ a natočil další unylou a mdlou - přesně podle mustru své nechvalně známé pohádkové manufaktury,“ myslí si další. „Více zklamání než nadějí a spíše podprůměr než průměr. Jedno plus tu je: občas, velmi občas je tu matný záblesk kvality. Opravdu jen občasný záblesk,“ hodnotí třetí.