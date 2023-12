„V pohádce jsem nikdy nehrál a moje babička si to moc přála, tak to dělám hlavně pro ni. Ale to se nepoštěstilo, třeba příště,“ usmíval se Filip, který ztvární muzikanta, jenž se zamiluje do princezny v podání Sáry Korbelové. „Hraju sice na loutnu, ale chybí jí čtyři struny a je to na playback. Ale zpívám sám,“ prozradil s tím, že zpívá i v divadle, kde v Petru Panovi hraje kapitána Háka a také v muzikálu Elephantazie.