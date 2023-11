Právě Maršálek, který se pravidelně umisťuje na chvostu bodového hodnocení, znovu sklízí diváckou kritiku za to, že v soutěži nadále zůstává. Je to paradoxní, neboť právě divácké hlasy ve finále rozhodují o vypadlých. Ukázalo to už minulé kolo, kdy skončil favorit podle bookmakerů, Richard Krajčo.