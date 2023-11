„Bylo to těžký, aby to vypadalo dobře, ale abychom to zvládli my i vozíčkáři. Ale většina připomínek během tréninku je zatím pro nás. Každý taneční pár má svého patrona, který s námi strávil asi tři tréninky, a bylo to hezký,“ řekla v živém instagramovém streamu Eva Adamczyková, která se na parketu v párovém tanci opět představí po boku Jakuba Mazůcha. Kromě ní si zatančí i Iva Kubelková s Martinem Prágrem, Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková, Josef Maršálek a Adriana Mašková a Darija Pavlovičová a Dominik Vodička. Právě poslední jmenovaní získali v minulém kole nejvíc bodů. Tak uvidíme, kdo během večera, kdy se bude tančit tango, rumba a quickstep, zazáří nejvíce. Na to, jak to párům dnes večer sluší, se můžete podívat už teď v naší galerii.