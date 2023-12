Lidé poukazují na to, že Iva zkrátka lépe tančí. Navíc v tom vidí i závist. „Tady je jasně vidět, že krásné, inteligentní, talentované, nadané, úspěšné ženě, jako je Iva, se úspěch prostě nepřeje… Přece taková dokonalá nevyhraje ještě StarDance…,“ míní jedna z divaček a není jediná. V podobném duchu se nese několik dalších kritických komentářů.

Byli to totiž právě diváci, kteří rozhodli, kdo si zatančí ve finále. „Milí diváci, nebuďte leniví a pošlete hlas svému páru, ať můžete říct, že jste pro to udělali všechno, a pak to nekritizovali,“ vzkázal ještě před ukončením hlasování zkušený Zdeněk Chlopčík.