„Díky tomuto projektu jsem poznala, jakou mám obrovskou podporu v rodině. Jakou lásku mi projevovaly moje děti, v té dřině a v tom utrpení, které jsem ve svém věku musela podstoupit, opravdu jsem někdy musela zatnout zuby a zvládnout to, tak to si budu pamatovat do smrti,“ řekla Iva, jejíž dcery už v tu chvíli ronily slzy jak hrachy. „Holky, neplačte,“ řekla jim s úsměvem.