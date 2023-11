Konečně se to podařilo. Během letošního ročníku StarDance vysokým hodnocením podle fanoušků mnohdy porota šetří. V průběhu sedmého večera se však poprvé ve dvanácté řadě objevily tři desítky. Plný počet bodů si vytančila favoritka soutěže Eva Adamczyková (30) a porota ji ocenila i ovacemi vestoje.

„Samozřejmě jsme nadšení, já bych si ten tanec užila, ať by se stalo cokoliv. Hrozně jsem se na to těšila, od začátku se mi líbila ta choreografie, kterou Kuba postavil. I na tu hudbu a nějak si to sedlo. A ta atmosféra díky Parapleti a našim patronům byla skvělá,“ svěřila se Super.cz Eva Adamczyková, která na parketu zaválela a předvedla jednoznačně nejlepší tanec večera.