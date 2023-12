Anna Slížová se stala vítězkou už 11. ročníku show Česko Slovensko má talent . Je to už osmý výherce ze Slovenska. Slížová prošla od castingových kol obrovskou proměnou. Připomeňte si ve video ukázce, jak poprvé zaujala porotu Talentu ve složení Marta Jandová (49), Jakub Prachař (40), Jaro Slávik (49), Diana Mórov (53)á a hostující porotce Ego.

Přiznala, že má odmalička poruchu osobnosti, která mimo jiné způsobuje hyperaktivitu (ADHD). Skromná učitelka šla do Talentu původně okusit atmosféru, aby zkusila, zda talentovou soutěž může doporučit svým žákům.

Co ale nečekala, je to, že celou show vyhraje. A to díky hlasům diváků. Ve finále zabodovala s písní z filmu Tenkrát na západě, kterou operním hlasem zazpívala beze slov. Anička si odnesla výhru 40 tisíc eur, což je necelý milion korun.