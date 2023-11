Zoe Black je u diváků velmi oblíbenou účastnicí Big Brothera. Reality show je sociálním experimentem, který hrají často i velmi různorodí soutěžící, které dělí i odlišné názory na život. Jako například právě Zoe a Terezu, která ještě před nástupem do domu Big Brothera odsuzovala transgender.

Zoe a Tereza se v Big Brotheru intenzivněji seznámily.

„Než jsem sem vešla, tak pro mě trans bylo sprosté slovo, omlouvám se, bylo to pro mě něco jako fujky. Ještě že tady ta Zoe je, opravdu přinesla trošku vzdělání, že to není vůbec lehké se cítit jinak než tak, jak se člověk narodí. V jednom rozhovoru jsem narážela na pohlaví a myslím si, že jsi tady proto, abys mi učinila takový pohlavek. Po dnešním rozhovoru se na to dívám jinak, není to nic hezkého a lehkého. Buď se s tím narodíš, nebo jsi člověk, který má úchylku,“ řekla Tereza během povídání se Zoe, která se narodila jako muž, avšak už od svého dětství pociťovala, že se cítí být ženou. Před nějakou dobou začala brát hormony, a dokonce podstoupila operaci, která vedla k přeměně pohlaví.

„Není to o tom, co máme mezi nohama, ale o tom, jak se cítíme a co máme uvnitř. Já jsem ze začátku věděla, že je něco jinak. Dole jsem sice měla něco, co jsem nepřijímala, ale říkala jsem si, že s tím dokážu nějakým způsobem žít, pak to samozřejmě nešlo,“ svěřila se Zoe v rozhovoru V Tranzu.

Podobný dialog vedla také s Terezou, která je za osvětu ráda.