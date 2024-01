Newyorský policista John McClane (Bruce Willis) přijíždí do Los Angeles na Vánoce za svou manželkou (Bonnie Bedelia, 75), která se zrovna účastní vánočního večírku v rozestavěném mrakodrapu firmy Nakatomi. Vybírá si však špatný čas, neboť budovu obsadí německý terorista Hans Gruber (Alan Rickman †69) a zajme všechny účastníky vánoční party včetně McClaneovy ženy. Jako policista se rozhodne jednat a tím začíná jeho osobní a osamocený boj proti teroristům, kteří se zatím snaží dostat do sejfu, v němž se nachází 600 milionů dolarů.

Synonymem Smrtonosné pasti je dnes Bruce Willis (68), ale nemuselo tomu tak být. Do role Johna McClanea byli zvažováni Mel Gibson, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Robert DeNiro aj.

Bruce Willis přinesl filmu pořádně velkou oběť – částečně totiž ohluchl na levé ucho. Stalo se to při natáčení scény, kdy jako McClane střílí pod stolem na padoucha, který stojí nad ním. Tvůrci patrně zapomněli, ž e když se bude střílet pod stolem, bude se od něj odrážet zvuk pistole, a nedali Willisovi ucpávky uší. Herec tak přišel o dvě třetiny sluchu na levém uchu.

První díl se odehrává takřka celý v noci. Má to svou atmosféru, ale rozhodně to nebyl záměr. Noční natáčení bylo vynuceno okolnostmi. Bruce Willis totiž přes den natáčel seriál Měsíční svit (od r. 1985), ze kterého se smluvně nesměl ještě pár let trhnout. Vzít si noční a natočit první velký celovečerní film tak pro něj byla jediná šance. Za film tehdy dostal pět milionů amerických dolarů.