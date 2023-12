Paní Tweedyová je nekompromisní. Navzdory svému britskému jménu to není milá stará paní, ale rázná obchodnice, která chce na svém chovu kuřat vydělávat. Takže když slípka špatně snáší, její dekapitace je namístě. Jelikož jde o animák, očekáváme, že to dobře dopadne, ale… Rodinnou komedii Slepičí úlet (2000) uvidíte 16. prosince ve 20:10 hodin na Televizi Seznam.

Při takovém zacházení není divu, že všechny slepice na farmě ďábelských manželů Tweedyových sní o lepším životě (ale nejsou ochotny pro to něco udělat). Pouze jejich inteligentní družka Ginger spřádá plány, že odtud uletí. Jenže problém je v tom, že slepice létat nedovedou. Nebo snad ano? Všechny pokusy o útěk končí nezdarem, dokud se na farmě neobjeví kohoutí světák Rocky a nenabídne zlenivělým slepicím letecký výcvik. Zpočátku to jde ztuha, ale stačí chuť spolupracovat, pevná vůle a trocha štěstí a hejno se posledním odvážným pokusem o úlet vrhá vstříc svobodě. Nezapomenutelné postavičky a skvělá animace – to vše je zárukou skvělé zábavy pro celou rodinu!