„Rakovina se propíše nejen do jeho života, ale dotkne se taky jeho rodiny a přátel. V osmi dílech rozehráváme i jejich linky. Na rakovinu by neměl být člověk sám. Ať už se nás týká přímo, nebo někoho v našem okolí. Léty udržované tabu kolem onkologických onemocnění bychom chtěli tímto příběhem alespoň trochu pobořit. Tak jako se to povedlo belgické předloze,“ uvedl kreativní producent seriálu Matěj Stehlík.