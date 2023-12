Minulý večer oblíbené soutěže StarDance byl věnován charitě. Pro Centrum Paraple se podařilo vybrat rekordní částku a během benefiční soboty se nevypadávalo. V osmém kole oblíbené soutěže se opět diváci rozloučí s jedním ze soutěžních párů. Kdo to bude tentokrát?

Během večera předvedou soutěžící hned dva tance. Tančit se bude slowfox, quickstep, chacha a scénický tanec. Body, které soutěžící získali v předešlém kole, se připočítají k těm, které od poroty dostanou v průběhu osmého večera. Uplynulý týden byl pro všechny náročný. Na parketu nyní tráví soutěžící opravdu celé dny. „Už to nejsou čtyři hodinky, teď už je to osm devět hodin denně, od rána do večera jsme na zkušebně,“ řekla Super.cz herečka Darija Pavlovičová, která trénuje po boku Dominika Vodičky.