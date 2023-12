Písničky složil tehdy sedmnáctiletý hudebník Jan Hammer. Protože ale po vstupu okupačních vojsk emigroval do USA, normalizační úředníci se postarali o to, aby z filmových titulků bylo odstraněno jeho jméno.

Stejně tak musela pryč i slavná píseň Kujme pikle, kterou zpívali proradní rádcové X (Josef Kemr) a Y (Darek Vostřel). Vostřel byl totiž po roce 1968 perzekvován a nesměl veřejně vystupovat. Píseň navíc svým pojetím připomíná ruskou častušku, což se mocipánům nelíbilo. Do filmu se vrátila až po revoluci a dodnes je s pohádkou dokonale spjatá.

Výroba filmu byla na pár dní zastavena. Do role byl po nečekané smrti Deyla obsazen Bohuš Záhorský a již natočené scény se musely znovu přetáčet.

K ozdobám filmu patří i hlášky rádců X a Y. Například: „Co vám to tam tak šustí?“ „To si mnu ruce radostí…“ „A jo.“ Nebo: „Kdo tam?“ „Tady X.“ „Neříkejte tady, když jste tam.“

A ještě, když oba na konci pohádky vylézají z rybníka: „Co si počnem? Co budeme dělat?“ „Já bych věděl. Tlumočníky. Já u vás, vy u nás.“ „A co řeči?“ „Nejsou zapotřebí. U vás se mluví stejně jako u nás. Ale nikomu ani muk, lidi na to ještě nepřišli.“