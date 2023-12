Někdy řekneme něco, co nás doopravdy mrzí. Jenže velmi často se na to zapomene a život jde dál. V případě slavných celebrit je tomu jinak. Tam se takové momenty nezapomínají, a pokud jde o trapasy, zde toto pravidlo platí dvojnásob. Víte, kdo téměř zesměšnil britskou královnu nebo nevhodně poukazoval na chudé a hubené děti? Do dnešního dne si to tito lidé pamatují a zároveň vyčítají, protože to, co vypustili z úst, se prostě zapomenout nedá. Zkuste si náš test a zjistěte, jak ovládáte trapasy zahraničních celebrit.