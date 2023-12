Ani reality show Big Brother by se neobešla bez moderátora, kterým je pro letošní sezonu Míra Hejda (40). Ten tuto soutěž vnímá a poznává daleko intenzivněji než diváci u televizních obrazovek, je s ní totiž v Bulharsku spjatý každý den.

Soutěž už opustilo pár hráčů, kteří se možná na první pohled jevili jako sympaťáci. Avšak nakonec se karty obrátily.

„Pojďme ukázat lidi, kteří žijí mezi námi. Ten, který vypadá na první pohled nějakým způsobem moc nebo nesympaticky, tak ten člověk pak může být daleko lepší než ten, kdo hned působí jako sympaťák. Je to podle toho, nesoudit a poznávat lidi nejen podle vzhledu. A to je zajímavé,“ svěřil se Míra Super.cz s tím, že on sám ještě favorita nemá. „Já to stejně nevidím proto, že se ty postavy ještě budou vyvíjet. Když se postupem odkryje charakter, tak zjistíme, že je to jinak. Což bylo vidět i v prvních dílech, kdy se celkem odkopávali. Řešit favorita je podle mě ještě předčasné, dávám tomu trošku odstup a samozřejmě spíš čtu mezi řádky než hledat favorita, který by mohl vyhrát,“ prozradil.

Big Brother je velkým sociálním experimentem, který by nebyl jednoduchý ani pro Míru, kdyby měl možnost se v této show ocitnout. Rozhodně by u něj největším problémem nebyl jediný záchod, o který se soutěžící dělí.

„Záchod je tam velké téma. Je to tam podle mě velký zážitek. (smích) Všeobecně je to naprosté vystoupení z komfortní zóny už i v tom, co třeba není vidět. Zkuste si odložit telefon a nechat ho dva měsíce vypnutý. Je to součást našeho života a myslím si, že by to zvládl málokdo. Máte nulový kontakt s jakoukoliv bytostí, kterou máte rádi, a dají vám tam patnáct lidí, které můžete mít postupem časů rádi, nebo jsou vám nesympatický. A vy nemůžete nikomu nic říct, svému kamarádovi, rodině. To jsou věci, které jsou podle mě nepředstavitelné, a budou hrát největší roli. Jeden záchod není příjemný, ale je to daleko hratelnější, než co ten člověk prožívá uvnitř. Tohle je reality show, během pár vteřin dokážete člověka dostat do extrémních podmínek a psychika hraje největší roli,“ řekl moderátor.

Reality show se nesetkala pouze s pozitivní zpětnou vazbou. Diváci naopak pravidelně kritizují nejen celý projekt a hráče, ale také hlasovou průvodkyni, a dokonce i Míru. Jak tuto kritiku vnímá sám moderátor?